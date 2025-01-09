На сколько вырастет маткапитал в 2025 году и как можно использовать эти деньги

Стимулирующие меры действуют во многих регионах России. Так, в 2024 году правительство РФ расширило число регионов Дальнего Востока, где многодетные семьи получают 1 млн рублей на погашение ипотеки. В рамках этой программы семья при рождении третьего или последующего ребенка может уменьшить ипотеку на 1 млн рублей за счет выплаты, которая состоит из базовой части в 450 тысяч рублей и дальневосточной надбавки — 550 тысяч рублей.