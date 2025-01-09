Латвия ужесточит правила въезда для граждан СНГ

В четверг латвийские СМИ проинформировали, что соответствующий законопроект находится в разработке, его инициатором стала комиссия Сейма Латвии по нацбезопасности.
В документе говорится, что граждане Содружества Независимых Государств будут обязаны предоставлять латвийским властям информацию о месте и времени пребывания в балтийской республике, а также маршруте следования.
Кроме того, въезжающие в Латвию из стран СНГ должны будут заполнить информацию о том, какие должности они занимают, ответить на вопросы участия в выборах, наличии статуса должностного лица, службе в различных ведомствах и указать свои контактные данные.
Если гражданин отказывает предоставлять информацию или указывает ложные сведения, ему будет грозить штраф до двух тысяч евро. Исключения сделаны для дипломатов, а также лица, которые совершают поездки для выполнения официальных функций или оказания технической помощи.
В СНГ входят Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, а также де-юре Молдова и Украина, заявившие ранее о намерении выйти из объединения.
Напомним, с 1 января 2025 года Латвия ввела новые правила для въезда граждан на автомобилях, зарегистрированных за пределами балтийской республики.