«Чаще всего с гражданами России, Казахстана, Украины и Турции». Каждый шестой брак в Минске был заключен с иностранцем в 2024 году

По ее словам, белорусы чаще заключали брак с представителями 29 стран. Среди них Кочина назвала Россию, Казахстан, Украину, Турцию. Также она подчеркнула, что с представителями названных стран браки заключались чаще всего. Кроме того, в числе стран оказались Колумбия, Иордания, Алжир, США, а также Нидерланды, Пакистан, Великобритания, Германия.