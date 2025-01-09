«Чаще всего с гражданами России, Казахстана, Украины и Турции». Каждый шестой брак в Минске был заключен с иностранцем в 2024 году

Каждый шестой брак в Минске был заключен с иностранцем в 2024 году. Подробности агентству «Минск-Новости» сообщила начальник Дворца гражданских обрядов главного управления юстиции Мингорисполкома Юлия Кочина.
— Каждый шестой белорусский брак в 2024-м был заключен с иностранцем, — заметила специалист.
По ее словам, белорусы чаще заключали брак с представителями 29 стран. Среди них Кочина назвала Россию, Казахстан, Украину, Турцию. Также она подчеркнула, что с представителями названных стран браки заключались чаще всего. Кроме того, в числе стран оказались Колумбия, Иордания, Алжир, США, а также Нидерланды, Пакистан, Великобритания, Германия.
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