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За сутки в Крыму обнаружено 15 новых участков, загрязненных мазутом

Выброс нефтепродуктов произошел в пяти районах Крыма 9 января.

Источник: министерство чрезвычайных ситуаций по Республике Крым

В четверг, 9 января, в пяти муниципалитетах Крыма были обнаружены новые участки побережья, загрязненные мазутом. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Работы по очистке Черноморского побережья проводятся ежедневно. В республике организована работа 81 мониторинговой группы, в состав которой входят 183 человека и 64 единицы техники. Кроме того, проводится мониторинг с использованием авиации. Всего на месте задействована группировка сил и средств, состоящая из более чем 900 человек и 126 единиц техники.

Сегодня, 9 января, в ходе мониторинга прибрежной зоны было выявлено 15 фактов обнаружения нефтепродуктов на общей протяженности 25 километров. Среди них: три участка в Керчи, четыре в Евпатории, шесть в Сакском районе и два в Черноморском районе.

экология