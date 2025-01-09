За сутки в Крыму обнаружено 15 новых участков, загрязненных мазутом

Работы по очистке Черноморского побережья проводятся ежедневно. В республике организована работа 81 мониторинговой группы, в состав которой входят 183 человека и 64 единицы техники. Кроме того, проводится мониторинг с использованием авиации. Всего на месте задействована группировка сил и средств, состоящая из более чем 900 человек и 126 единиц техники.