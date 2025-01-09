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Электрички на Балтийском направлении задержались на 30 минут

В Петербурге на Балтийском направлении поезда начали следовать с задержками, отправляться и прибывать в пункт назначения с опозданием до получаса. Об этом сообщили в пресс-службе АО «СЗППК».

На данный момент Октябрьская железная дорога принимает все необходимые меры для сокращения задержек поездов и восстановления графика движения. Информацию о фактическом движении поездов можно получить на ж/д станциях и вокзалах в билетных кассах, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также по телефону центра поддержки.

Пассажир может обратиться с претензионным заявлением на возврат денежных средств, если поезд опоздает более чем на один час. Это можно сделать в билетной кассе либо на официальном сайте компании.