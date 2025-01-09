Электрички на Балтийском направлении задержались на 30 минут

На данный момент Октябрьская железная дорога принимает все необходимые меры для сокращения задержек поездов и восстановления графика движения. Информацию о фактическом движении поездов можно получить на ж/д станциях и вокзалах в билетных кассах, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также по телефону центра поддержки.