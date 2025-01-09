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Власти из-за снегопада ограничили движение по дороге в сторону Нефтекамска

В Башкирии из-за осадков перекрыли дорогу Красный Холм — Нефтекамск.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня вечером, 9 января, власти из-за непогоды ограничили еще один участок дороги. Об этом рассказала пресс-служба Управления дорожного хозяйства республики.

С 19:30 было закрыто движение для грузового и пассажирского транспорта по дороге Красный Холм — Нефтекамск в Калтасинском, Краснокамском районах — с нулевого по 53 километр.

Ориентировочно ограничения движения продляться до утра — до 07:00.

— Просим водителей легкового транспорта не выезжать за пределы населенных пунктов, — заявили власти.

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