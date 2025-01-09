Власти из-за снегопада ограничили движение по дороге в сторону Нефтекамска

Сегодня вечером, 9 января, власти из-за непогоды ограничили еще один участок дороги. Об этом рассказала пресс-служба Управления дорожного хозяйства республики.
С 19:30 было закрыто движение для грузового и пассажирского транспорта по дороге Красный Холм — Нефтекамск в Калтасинском, Краснокамском районах — с нулевого по 53 километр.
Ориентировочно ограничения движения продляться до утра — до 07:00.
— Просим водителей легкового транспорта не выезжать за пределы населенных пунктов, — заявили власти.
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