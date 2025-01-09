В аэропорту Кольцово массово отменены рейсы

В аэропорту Кольцово 9 января массово отменяют и задерживают рейсы. Так, согласно информации онлайн-табло был отменен рейс из Екатеринбурга в Худжанд бортом «Уральских авиалиний». Также не состоялся вылет из Екатеринбурга в Уфу авиакомпанией Utair. Борт авиакомпании «Россия» из уральской столицы в Санкт-Петербург также был отменен. Самолеты, летевшие в Хабаровск и Уфу, были задержаны.
В авиакомпании «Уральские авиалинии» «КП-Екатеринбург» прокомментировали ситуацию с несостоявшимся полетом Екатеринбург — Худжанд.
— Данный рейс давно уже был отменен в связи с оптимизацией расписания, — пояснили в авиакомпании.
В пресс-службе Кольцово «КП-Екатеринбург» сообщили, что аэропорт работает в штатном режиме. А информацию об отмене рейсов советуют уточнять у авиакомпаний.