В аэропорту Кольцово массово отменены рейсы

В аэропорту Кольцово 9 января массово отменяют и задерживают рейсы. Так, согласно информации онлайн-табло был отменен рейс из Екатеринбурга в Худжанд бортом «Уральских авиалиний». Также не состоялся вылет из Екатеринбурга в Уфу авиакомпанией Utair. Борт авиакомпании «Россия» из уральской столицы в Санкт-Петербург также был отменен. Самолеты, летевшие в Хабаровск и Уфу, были задержаны.