Денис Лазавик признан лучшим шахматистом Беларуси 2024 года

Также был дан старт чемпионату Беларуси среди мужчин и женщин. Он продлится до 18 января. По результатам соревнований спортсмены смогут войти в национальную команду и представлять ее на международной арене.
«Была проведена большая и кропотливая работа, чтобы выявить лучшего. Лучшей шахматисткой 2024 года признана Александра Тарасенко. Лучшим шахматистом 2024 года признан Денис Лазавик».
Лазавику 18 лет, в декабре прошлого года он обыграл лучшего шахматиста всех времен норвежца Магнуса Карлсена.
В 2023-м гроссмейстер попал в восьмерку лучших шахматистов мира и получил право принять участие в соревнованиях Champions Chess Tour в канадском Торонто, где также играл против Карлсена. Тогда шахматист из Беларуси уступил.
Кроме того, Лазавик является самым юным гроссмейстером в стране, это звание он завоевал в июле 2021 года в возрасте 15 лет.