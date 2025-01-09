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Денис Лазавик признан лучшим шахматистом Беларуси 2024 года

МИНСК, 9 янв — Sputnik. Белорусский гроссмейстер Денис Лазавик стал лучшим шахматистом страны в 2024 году, торжественная церемония награждения прошла в четверг, передает Sputnik.

Источник: Sputnik.by

Также был дан старт чемпионату Беларуси среди мужчин и женщин. Он продлится до 18 января. По результатам соревнований спортсмены смогут войти в национальную команду и представлять ее на международной арене.

«Была проведена большая и кропотливая работа, чтобы выявить лучшего. Лучшей шахматисткой 2024 года признана Александра Тарасенко. Лучшим шахматистом 2024 года признан Денис Лазавик».

сказал глава Белорусской федерации шахмат Сергей Сычук.

Лазавику 18 лет, в декабре прошлого года он обыграл лучшего шахматиста всех времен норвежца Магнуса Карлсена.

В 2023-м гроссмейстер попал в восьмерку лучших шахматистов мира и получил право принять участие в соревнованиях Champions Chess Tour в канадском Торонто, где также играл против Карлсена. Тогда шахматист из Беларуси уступил.

Кроме того, Лазавик является самым юным гроссмейстером в стране, это звание он завоевал в июле 2021 года в возрасте 15 лет.