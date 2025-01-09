Сборы фильма «Финист. Первый богатырь» превысили 2 млрд рублей

«Финист. Первый богатырь» — совместный проект студии Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатра START и телеканала «Россия», созданный при поддержке Фонда кино. В широкий прокат фильм выпустил дистрибьютор «НМГ Кинопрокат», входит в холдинг «Национальная Медиа Группа» (НМГ). «Финист. Первый богатырь» рассказывает о том, как былинный герой вместе с помощниками отправляется в восточные земли и сражается там со сказочными противниками.