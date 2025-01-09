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Генпрокурор Швед сказал о снижении уровня преступности на 14% в Беларуси в 2024

Генпрокурор Швед заявил о самом низком уровне преступности в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Генеральный прокурор Андрей Швед сказал о снижении уровня преступности на 14% в Беларуси в 2024 году, пишет БелТА.

— В прошлом году у нас сохранилась положительная тенденция сокращения преступности. На 14% меньше совершено преступлений по сравнению с 2023-м, — уточнил Швед.

Генпрокурор подчеркнул, что это самый низкий уровень преступности за всю историю суверенной Беларуси. Он пояснил, что если сравнивать с 2007 годом, то в стране в четыре раза снизилось количество убийств, в 20 раз — число разбоев. Также он обратил внимание на то, что в 2024 году в разы меньше людей пострадало от насильственных преступлений, меньше было совершено изнасилований, преступлений против собственности.

Тем временем каждый шестой брак в Минске был заключен с иностранцем в 2024 году: «Чаще всего с гражданами России, Казахстана, Украины и Турции».

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