Генпрокурор Швед сказал о снижении уровня преступности на 14% в Беларуси в 2024

Генеральный прокурор Андрей Швед сказал о снижении уровня преступности на 14% в Беларуси в 2024 году, пишет БелТА.
— В прошлом году у нас сохранилась положительная тенденция сокращения преступности. На 14% меньше совершено преступлений по сравнению с 2023-м, — уточнил Швед.
Генпрокурор подчеркнул, что это самый низкий уровень преступности за всю историю суверенной Беларуси. Он пояснил, что если сравнивать с 2007 годом, то в стране в четыре раза снизилось количество убийств, в 20 раз — число разбоев. Также он обратил внимание на то, что в 2024 году в разы меньше людей пострадало от насильственных преступлений, меньше было совершено изнасилований, преступлений против собственности.
Тем временем каждый шестой брак в Минске был заключен с иностранцем в 2024 году: «Чаще всего с гражданами России, Казахстана, Украины и Турции».
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