Генпрокурор Швед сказал о снижении уровня преступности на 14% в Беларуси в 2024

Генпрокурор подчеркнул, что это самый низкий уровень преступности за всю историю суверенной Беларуси. Он пояснил, что если сравнивать с 2007 годом, то в стране в четыре раза снизилось количество убийств, в 20 раз — число разбоев. Также он обратил внимание на то, что в 2024 году в разы меньше людей пострадало от насильственных преступлений, меньше было совершено изнасилований, преступлений против собственности.