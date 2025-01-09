Взвились Соколом: сборы проката в праздники установили новый рекорд

Кассовые сборы российского кинопроката в период новогодних праздников превысили 6 млрд рублей, согласно предварительным подсчетам «Известий», основанным на данных ЕАИС. Практически всю эту кассу сделали отечественные фильмы, в частности блокбастеры «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» и «Финист. Первый богатырь», а также 11-я часть франшизы «Елки». Это новый рекорд в современной истории кинопроката России, однако внушительную сумму обеспечил в первую очередь рост цен на билеты. Посещаемость залов упала почти на 14%, сообщили «Известиям» в Ассоциации владельцев кинотеатров. Причина — нехватка сильных релизов для взрослых зрителей на фоне двух масштабных проектов для детской и семейной аудитории.
Сборы увеличились, посещаемость просела.
Кассовые сборы в российском кинопрокате с 1 по 8 января (этот период в индустрии называют новогодней битвой) обновили рекорд — за первые праздники 2025 года кинотеатры совокупно собрали 6 495 917 133 рубля (с учетом предпродаж). Большую часть этой кассы принесли деньги с билетов на российские фильмы — 6 415 953 326. Это предварительные результаты новогодней битвы, которые «Известия» подсчитали на основе открытых данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), ее оператором выступает Фонд кино.
В этом году центром притяжения стали сказочные блокбастеры «Волшебник Изумрудного города» Игоря Волошина и «Финист. Первый богатырь» Дмитрия Дьяченко. Первый за праздничные выходные заработал 2,5 млрд рублей без учета предпродаж — в итоге «Волшебник» «Холопу» проиграл. В кассе «Финиста» 1,9 млрд рублей без учета предпродаж. Но, как писали «Известия», если посмотреть важнейший для рынка критерий — наработку на сеанс, — окажется, что она у фильмов примерно одинаковая: 28 тыс. рублей у «Волшебника» и 25 тыс. — у «Финиста».
— Кинотеатры понимали, что и та и другая картина обладают довольно большим потенциалом, и им обеим дали по 35% эфирного времени. И хотя количество времени под каждую картину было отдано одинаково, «Финист. Первый богатырь» дополнительно перед показом транслировал практически десятиминутный специальный эпизод «Чебурашки». Тем самым он просто увеличил свою продолжительность, и в этот объем эфирного времени поместилось чуть меньше сеансов. Кинотеатры не делали отдельных привилегий ни для «Волшебника», ни для «Финиста». И это, наверное, один из немногих случаев, когда это решение приняли чуть ли не 90% рынка кинотеатров. Его одобрили сами дистрибьюторы, — рассказал «Известиям» глава Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков.
Число билетов, проданных с 1 по 8 января 2025 года, составило 12,8 млн, сообщил Воронков. В прошлом году за аналогичный период этот показатель оценили в 14,8 млн. Новый рекорд по сборам глава АВК связывает в первую очередь с увеличением стоимости билетов, поскольку посещаемость упала почти на 14% в сравнении с 2024 годом. Цена билета выросла примерно на 85 рублей, что и нивелировало падение показателей в посещаемости, считает эксперт.
— Если 1 января 2025 года у нас был рекорд, то 7−8 января посещаемость по сравнению с 2024 годом падала больше чем на 20%. В итоге за восемь дней работы вал увеличился на 6,4% по сравнению с прошлым годом, а посещаемость упала практически на 14%. Цена билета выросла примерно на 85 рублей. Но, с учетом того, что себестоимость одного сеанса, по нашим расчетам, за год увеличилась более чем на 21%, в целом это небольшое увеличение вала уж точно не принесло кинотеатрам больше прибыли, чем в прошлом году, — рассказал Алексей Воронков.
В прошлом году в январские праздники кинотеатры в России собрали 5,8 млрд рублей, из которых 5,5 млрд — это сборы с отечественных картин.
Хедлайнерами новогодней битвы — 2024 были «Бременские музыканты» Алексея Нужного и сиквел «Холопа» Клима Шипенко. «Холоп-2» стал лидером, его сборы составили 2 653 886 108 рублей. В день премьеры, согласно данным ЕАИС, комедия Шипенко заработала более 315 млн рублей, что стало новым рекордом для 1 января. Серебро было у «Бременских музыкантов» — 1 967 964 300 рублей за восемь праздничных дней.
Зрители пресытились сказочным контентом.
Падение посещаемости отнюдь не продиктовано нежеланием людей ходить в кино на праздники. Проанализировав показатели кинотеатров по всей стране, в АВК пришли к выводу, что единственная причина этого падения — отсутствие контента для взрослой аудитории.
— В том году у нас было два хедлайнера — «Бременские музыканты» и «Холоп-2». Первый фильм для детской и семейной аудитории, плюс сюда добавлялась франшиза «Три богатыря». У взрослой аудитории хедлайнером был «Холоп-2». В этом году вышли две детские картины — «Финист» и «Волшебник Изумрудного города». Увы, я думаю, что январь мы закроем намного хуже января 2024 года именно из-за отсутствия такого контента, — отметил глава АВК.
Тренд на спад посещаемости был зафиксирован по итогам 2024-го, эта тенденция перешла и в начало года, считает президент сети кинотеатров «Каро» Ольга Зинякова.
— Зритель доказал свою лояльность к отечественному кино, теперь его нужно удивлять и подогревать внимание. Для этого необходимо жанровое разнообразие, а не только семейные релизы. Совокупный рост сборов состоялся благодаря выросшей цене на билет, которая стала логичным откликом на общее повышение цен. При этом стоит отметить, что это первое повышение цены на билеты в кино за пять лет, — сказала она «Известиям».
Участники рынка опасаются 2026 года, когда в начале января выйдут сразу три блокбастера для детской и семейной аудитории — сиквел «Чебурашки», самого кассового российского фильма, а также «Буратино» и «Простоквашино». Три фильма для детской аудитории дадут картину, аналогичную январю этого года, уверен Воронков. Сказки уже третий год остаются главным драйвером российского кинопроката. И, судя по последним питчингам в Фонде кино, будут с нами как минимум до 2028 года. Отсюда возникает вопрос: что смотреть тем, кто не входит в аудиторию детско-семейного контента?
— Утренние и дневные сеансы действительно генерировали солд-аут. Вечерние сеансы были не то чтобы полупустые, но в этом году мы впервые наблюдали на новогодних праздниках заполняемость ряда вечерних сеансов ниже 15%. Не было взрослого материала, а праздника хотелось всем. Многие кинотеатры продлевали показы «Елок», пытались продлевать «Братьев». Но, к сожалению, всё, что было в декабре, особой помощи на Новый год не оказало, — констатирует эксперт.
На фоне отсутствия картин на взрослую аудиторию довольно неплохо сработала на праздниках франшиза «Елки». Несмотря на то что она стартовала задолго до Нового года — 14 декабря начались предпоказы, официальный прокат стартовал с 19 декабря, — фильм собирал по 30−70 млн в день. В итоге это третий фильм-миллиардник по сборам в 2025 году. Сейчас касса новых «Елок» чуть превышает 1 млрд рублей.
Затишье альтернативного проката.
Среди иностранных фильмов в российском прокате лидировали хорроры «Астрал. Кошмар в “Спинг Гарден” и “Синистер: Новые души”, а также триквел “Приключений Паддингтона”. Но ожидаемо ни один из них серьезной конкуренции российским релизам не составил. Все они находятся в “подвале” топ-12 ЕАИС. Также профильные СМИ писали, что кинотеатры в том числе отказались от показа голливудских фильмов по схеме предсеансового обслуживания в период новогодних праздников.
На период затишья выпали релизы приквела «Короля Льва» про Муфасу и хоррор «Носферату» от режиссера «Маяка» Роберта Эггерса. При этом в АВК отмечают, что это решение обусловлено экономической выгодой и для прокатчиков, и для кинотеатров: как только выходит сильный российский проект, смысла работать с каким-либо альтернативным контентом нет.
— Ни один альтернативный контент на сегодняшний день не дает таких результатов, как сильное российские кино для большого экрана. Год от года эта доля альтернативного контента падает: сейчас понятно, что сезон Нового года — это чисто российское кино, осенью и весной тоже попадаются сильные отечественные проекты. Кассу альтернативному контенту делает только лето, потому что на этот сезон в России не ставят ни одного сильного кинопроекта. И касса альтернативного проката сильно падает от года к году. Я думаю, она сама себя изживет в течение ближайшего года, как мы уже ранее прогнозировали, — заключил Алексей Воронков.
Официально итоги новогодней битвы 2025 года и прогноз на январь объявит Фонд кино в своем информационном бюллетене на сайте ЕАИС. По традиции это происходит 9 января, однако на момент публикации этого материала документ Фонда кино получить не удалось. «Известия» будут следить за финальными цифрами.