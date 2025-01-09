Взвились Соколом: сборы проката в праздники установили новый рекорд

— Кинотеатры понимали, что и та и другая картина обладают довольно большим потенциалом, и им обеим дали по 35% эфирного времени. И хотя количество времени под каждую картину было отдано одинаково, «Финист. Первый богатырь» дополнительно перед показом транслировал практически десятиминутный специальный эпизод «Чебурашки». Тем самым он просто увеличил свою продолжительность, и в этот объем эфирного времени поместилось чуть меньше сеансов. Кинотеатры не делали отдельных привилегий ни для «Волшебника», ни для «Финиста». И это, наверное, один из немногих случаев, когда это решение приняли чуть ли не 90% рынка кинотеатров. Его одобрили сами дистрибьюторы, — рассказал «Известиям» глава Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков.