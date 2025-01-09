Александр Ищенко: Наша задача — создать условия, чтобы многодетных семей в Ростовской области становилось все больше

В четверг, 9 января, из Ростовского областного перинатального центра выписали маму с тройней. Вместе с родными семью Бесчетновых из Верхнедонского района поздравил председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко. У родителей есть старший сын, а теперь у него появились две сестрички и братик — девочки Злата и Дарина и мальчик Данил.