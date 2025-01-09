Александр Ищенко: Наша задача — создать условия, чтобы многодетных семей в Ростовской области становилось все больше

В четверг, 9 января, из Ростовского областного перинатального центра выписали маму с тройней. Вместе с родными семью Бесчетновых из Верхнедонского района поздравил председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко. У родителей есть старший сын, а теперь у него появились две сестрички и братик — девочки Злата и Дарина и мальчик Данил.
— Несмотря на то, что Год семьи формально закончился, в Ростовской области на первом месте остаются приоритеты семейной политики, — подчеркнул Александр Валентинович. — Наша задача — создать все необходимые условия, чтобы таких семей в Ростовской области становилось все больше.
Как отметил Александр Ищенко, рост числа многодетных семей — это индикатор работы федеральных и областных мер соцподдержки. Так, в декабре региональным законом было принято решение создать пункты проката предметов первой необходимости для новорожденных.
— Это очень правильное решение, поскольку оно позволяет сэкономить расходы на такие нужные вещи. Важно, чтобы эти пункты проката заработали уже в ближайшее время.
В свою очередь главный врач перинатального центра Максим Уманский рассказал, что малыши в семье Бесчетновых родились с массой тела около 1,5 килограмма каждый. Благодаря заботе врачей к моменту выписки они хорошо набрали — каждый теперь весит более 2,5 килограмма.
Александр Ищенко пожелал родителям тройни благополучия, а малышам крепкого здоровья.
— Главное, чтобы наши маленькие жители Ростовской области росли здоровыми, счастливыми, чтобы в их жизни было все необходимое для создания семьи, желательно многодетной.
Напомним, в Ростовской области действует комплекс мер поддержки семьи, детства и материнства. Например, семьям, где одновременно появились трое и более детей, выплачивается единовременная денежная выплата — более 80 тысяч рублей на каждого ребенка. Также многодетным предоставляется 50-процентная компенсация за оплату ЖКУ.