Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 10 января 2025 года

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН.
Отключение электроэнергии:
— ч/с: Ужгородская, 27, 29, 31; Верхоянская, 52, 54, 56; пер. 2-й Верхоянский, 2; пер. 3-й Верхоянский, 1−6; пер. 4-й Верхоянский, 1−6; Краснокамская, 23−32 — с 09.00 до 17.00.
КУРЧАТОВСКИЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— Цинковая, 21, 23, 23-А, 24, 24-А, 26-А; Островского, 26, 28 — с 09.30 до 17.00.
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН.
Плановые работы не проводятся.
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Трудовая, 7; Приборостроителей, 10, 10-А — с 09.00 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— Шоссе Металлургов, 49-А, 51-А, 53-А, 53-Б — с 08.00 до 18.00.
СОВЕТСКИЙ РАЙОН.
Отключение электроэнергии:
— ч/с: пос. Новосинеглазово: Александровская; Никитинская; Андреевская; Городецкая — с 09.00 до 17.00.
ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Белостоцкого, 7 (подъезды 1−5), 19 (подъезд 1) — с 09.00 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— Мамина, 6-А, 11-А, 11-Б, 13, 15, 17-А; пер. Мамина, 2-Б, 6, 6-А, 6-Б — с 08.30 до 18.00.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН.
Отключение электроэнергии:
— ч/с: Мелькомбинат 2, участок 1; пер. Зеленый, 6-А — с 08.00 до 18.00.
ОТКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОФОРОВ.
Плановые работы не проводятся.