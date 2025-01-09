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Снегопад вынудил власти Башкирии ограничить движение на федеральной трассе

В Башкирии из-за непогоды перекрыли участок М5 «Урал».

Источник: Комсомольская правда

Непогода вынудила власти Башкирии ограничить движение на федеральной трассе. Об этом рассказала пресс-служба МЧС республики.

Речь идет о М5 «Урал». С 1456 по 1548 километр (от Демы до границы с Челябинской областью) запрещено движение для пассажирских автобусов, маршрутных такси и грузовиков.

Ориентировочно ограничения будут в силе еще несколько часов — до 02:00.

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