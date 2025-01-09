Раскрыта генетическая история эволюции ушных раковин людей и животных

Подобные светящиеся области, как обнаружили ученые, были сосредоточены в жабрах рыб, что также было характерно для жабр головастиков лягушек, когда биологи встроили аналогичные участки ДНК в их геном. Это говорит о том, что предки людей и животных «переформатировали» программу роста жабр и челюстей в процессе своей эволюции и приспособили ее под формирование не только внутреннего уха, но и его внешних частей, подытожили профессор Крамп и его коллеги.