Доказано, что клыки саблезубых кошек обладали максимально оптимальной формой

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Палеонтологи и биологи изучили структуру и устройство зубов почти 100 видов хищных млекопитающих и 25 вымерших саблезубых кошек и пришли к выводу, что необычно длинные клыки последних обладали идеальным устройством для максимизации силы укуса вне зависимости от их формы и размеров. Об этом сообщила пресс-служба Бристольского университета.
«Данное открытие объясняет то, почему клыки подобной формы появлялись в истории эволюции на Земле огромное число раз, а также дает потенциальное объяснение тому, почему саблезубые хищники часто быстро вымирали. Подобно экономическому “эффекту храповика”, оптимальная форма их клыков делала их чрезвычайно успешными хищниками и при этом резко повышала их уязвимость к переменам условий среды», — говорится в сообщении.
К такому выводу пришла группа ученых под руководством профессора Университета Монаша (Австралия) Алистера Эванса при изучении истории появления необычно длинных клыков саблезубых кошек, а также похожих на них существ, которые периодически появлялись на Земле в последние 265 млн лет. Последние саблезубые хищники — смилодоны и гомотерии — вымерли около 10 тыс. лет назад, из-за чего биологи не могут точно сказать, как именно охотились эти животные и как они пользовались зубами.
Ученые предположили, что подобные сведения можно получить, если изучить структуру и механические характеристики зубов всех саблезубых млекопитающих и сравнить их с аналогичными параметрами для других хищников схожих размеров. Руководствуясь этой идеей, ученые подготовили трехмерные модели клыков почти 100 вида хищников и 25 вымерших саблезубых кошек и просчитали то, какие нагрузки они могли выдерживать.
Эти расчеты показали, что клыки саблезубых кошек обладали идеальной формой для того, чтобы их носители могли совершать максимально сильные укусы с минимальным приложением усилий. В среднем, для этого им требовалось вдвое меньше мышечной силы, чем крупным кошкам сопоставимых размеров. При этом клыки саблезубых кошек значительно хуже сопротивляются нагрузкам, что говорит о том, что они атаковали преимущественно мягкие ткани тела жертв, а не пытались впиться в горло и задушить их, как это делают львы и тигры.
По словам исследователей, данная особенность структуры зубов всех саблезубых кошек объясняет то, почему они часто появлялись на Земле и относительно быстро исчезали. Когда условия среды были стабильными, форма клыков саблезубых кошек за очень короткое время приобретала характерную для них оптимальную форму, приспособленную для охоты на крупную добычу. Когда эти условия менялись и добыча исчезала, саблезубым кошкам становилось чрезвычайно сложно приспособиться к охоте на менее крупную добычу, что в большинстве случаев приводило к их вымиранию, подытожили ученые.