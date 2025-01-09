Доказано, что клыки саблезубых кошек обладали максимально оптимальной формой

Эти расчеты показали, что клыки саблезубых кошек обладали идеальной формой для того, чтобы их носители могли совершать максимально сильные укусы с минимальным приложением усилий. В среднем, для этого им требовалось вдвое меньше мышечной силы, чем крупным кошкам сопоставимых размеров. При этом клыки саблезубых кошек значительно хуже сопротивляются нагрузкам, что говорит о том, что они атаковали преимущественно мягкие ткани тела жертв, а не пытались впиться в горло и задушить их, как это делают львы и тигры.