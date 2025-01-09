«Вызывает бронхиолит, может имитировать бронхиальную астму». Белорусский инфекционист сказал про последствия метапневмовирусной инфекции

Инфекционист обратил внимание на то, что метапневмовирус похож на респираторно-синцитиальный вирус (РС-вирус). Вместе с тем он уточнил, говоря про метапневмовирус, что он является относительно новым, однако известен уже более 20 лет. Врач уточнил, что в мире ему уделяется большое внимание. Все из-за того, что это потенциальная мишень для разработки вакцин, являющейся специфической профилактикой данного заболевания.