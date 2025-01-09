«Вызывает бронхиолит, может имитировать бронхиальную астму». Белорусский инфекционист сказал про последствия метапневмовирусной инфекции

Заместитель главного врача Городской клинической инфекционной больницы Минска, главный внештатный инфекционист комитета по здравоохранению Мингорисполкома Святослав Вельгин предупредил о последствиях метапневмовирусной инфекции, передает БелТА.
По словам специалиста, это один из многих респираторных вирусов, которые способны вызывать острые респираторные заболевания. Он заметил, что наиболее актуален вирус для детей. Так, он способен вызывать поражение нижних дыхательных путей в виде бронхиолита. Кроме того, может имитировать бронхиальную астму.
— У пожилых лиц старше 65 лет тоже может вызывать тяжелые респираторные вирусные заболевания, тоже с бронхоспазмом, — заявил Святослав Вельгин.
Инфекционист обратил внимание на то, что метапневмовирус похож на респираторно-синцитиальный вирус (РС-вирус). Вместе с тем он уточнил, говоря про метапневмовирус, что он является относительно новым, однако известен уже более 20 лет. Врач уточнил, что в мире ему уделяется большое внимание. Все из-за того, что это потенциальная мишень для разработки вакцин, являющейся специфической профилактикой данного заболевания.
Ранее Минздрав Беларуси внес изменения в Национальный календарь прививок: «Три важных изменения».
Кстати, Минздрав заявил о циркуляции Covid-19 в Беларуси: «Провоцирует более 80% пневмоний».
А еще Минздрав сказал про рост заболеваемости ОРИ в январе — феврале 2025 в Беларуси.