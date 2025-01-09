На Дону за 2024 год заблокировали больше 1600 сайтов с нелегальными таблетками

В 2024 году Росздравнадзор по Ростовской области заблокировал 1613 сайтов, незаконно продававших лекарства. Об этом сообщили в региональном ведомстве 9 января.
Согласно опубликованной информации, самыми популярными у лжеаптекарей стали медикаменты для повышения потенции — 40% от общего числа объявлений. Второе место заняли гинекологические препараты и антикоагулянты — 30%. Тройку лидеров замыкают препараты от гепатита и психотропные вещества.
Кроме того, чтобы привлечь внимание покупателей мошенники проводили скидочные акции, обещали бонусы и подарки.
— Росздравнадзор напоминает, что покупать лекарственные препараты можно только на сайтах аптечных организаций, получивших Разрешение на дистанционную торговлю, — сообщили в ведомстве.