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На Дону за 2024 год заблокировали больше 1600 сайтов с нелегальными таблетками

В Ростовской области за прошлый год заблокировал 1613 сайтов, незаконно продававших лекарства.

Источник: Комсомольская правда

В 2024 году Росздравнадзор по Ростовской области заблокировал 1613 сайтов, незаконно продававших лекарства. Об этом сообщили в региональном ведомстве 9 января.

Согласно опубликованной информации, самыми популярными у лжеаптекарей стали медикаменты для повышения потенции — 40% от общего числа объявлений. Второе место заняли гинекологические препараты и антикоагулянты — 30%. Тройку лидеров замыкают препараты от гепатита и психотропные вещества.

Кроме того, чтобы привлечь внимание покупателей мошенники проводили скидочные акции, обещали бонусы и подарки.

— Росздравнадзор напоминает, что покупать лекарственные препараты можно только на сайтах аптечных организаций, получивших Разрешение на дистанционную торговлю, — сообщили в ведомстве.