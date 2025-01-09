Любимова назвала «Красный шелк» одним из самых ожидаемых фильмом года

«Одной из самых ожидаемых кинопремьер этого года уже в феврале выйдет приключенческая кинолента “Красный шелк”. Она основана на реальных событиях 1927 года. Это наш совместный [с КНР] проект, он уже получил одобрение со стороны наших коллег в Китае», — сказала она.