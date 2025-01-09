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Любимова назвала «Красный шелк» одним из самых ожидаемых фильмом года

Глава Министерства культуры России Ольга Любимова в четверг, 9 января, на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства назвала приключенческий фильм «Красный шелк» одним из самых ожидаемых в прокате в 2025 году.

«Одной из самых ожидаемых кинопремьер этого года уже в феврале выйдет приключенческая кинолента “Красный шелк”. Она основана на реальных событиях 1927 года. Это наш совместный [с КНР] проект, он уже получил одобрение со стороны наших коллег в Китае», — сказала она.

Кинолента производства Nota Bene Film Group, «НМГ Кинопрокат» и Art Pictures Distribution (входящие в холдинг «Национальная Медиа Группа») выйдет в кинотеатрах 20 февраля 2025 года.

В ходе совещания Любимова также сообщила Путину о сотрудничестве с Китаем в области кинопроизводства. По ее словам, Минкультуры РФ разрабатывает план действий для совместных кинопроектов, в начале года планируется поездка российских кинематографистов в Китай для знакомства с их киноиндустрией.

Действия картины «Красный шелк» происходят в 1927 году. Транссибирский экспресс через всю Россию перевозит секретные документы, которые определят ход истории. Под видом обычных пассажиров поезда скрываются иностранные разведчики и настоящие головорезы, которые ради документов готовы на всё. Для того, чтобы раскрыть общего врага, свои усилия объединяют молодой красноармеец и бывший царский агент.

В съемках принимали участие звезды российского кинематографа — Милош Бикович, Глеб Калюжный, Елена Подкаминская, Ярослав Могильников, Гоша Куценко, Дмитрий Куличков и Ирина Алферова. Главную женскую роль исполнила китайская актриса Чжэн Ханьи.