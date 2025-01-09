Минимум два республиканских субботника пройдут в 2025 в рамках Года благоустройства

Также сказано о том, что в 2025 году будут приняты масштабные меры, касающейся наведения порядка на земле. Также меры касаются благоустройства населенных пунктов, поддержания в надлежащем состоянии территорий вдоль автомобильных и железных дорог, благоустройства производственных объектов (подробнее — здесь).