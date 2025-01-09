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Минимум два республиканских субботника пройдут в 2025 в рамках Года благоустройства

Минимум два субботника пройдут в 2025 в рамках Года благоустройства.

Источник: Комсомольская правда

Минимум два республиканских субботника пройдут в 2025 в рамках Года благоустройства в Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ № 1, согласно которому был объявлен Год благоустройства, проинформировали в пресс-службе президента.

«Состоится не менее двух республиканских субботников», — уточнили в пресс-службе главы государства.

Также сказано о том, что в 2025 году будут приняты масштабные меры, касающейся наведения порядка на земле. Также меры касаются благоустройства населенных пунктов, поддержания в надлежащем состоянии территорий вдоль автомобильных и железных дорог, благоустройства производственных объектов (подробнее — здесь).

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что белорусам придется напрягаться в два раза больше в 2025.

Кроме того, глава государства заявил, что Беларусь забудет проблему сохранения государственности за пять лет.

Тем временем президент сказал, что Беларусь отдают в руки новому поколению, что сядет в кресла власти.