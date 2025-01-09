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Почти 12 тысяч жителей Башкирии стали носителями ОРИ

В Башкирии 11,8 тысяч человек заболели острыми респираторными инфекциями.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии за первую неделю 2024 года зарегистрировано 11,8 тысяч случаев заболеваний острыми респираторными инфекциями, из которых доля детского населения составляет 41,3%. Об этом рассказала пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

По сравнению с предыдущей неделей уровень заболеваемости снизился на 36,6%. Такая тенденция, как отмечают специалисты, характерна для новогодней недели.

В Роспотребнадзоре заявили, что снизить риск заражения ОРИ можно с помощью следующих мер профилактики: ношение масок в общественных местах, мытье рук с мылом, избегание контакта с больными людьми и проветривание помещений.

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