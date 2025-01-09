Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сочи 8-летний мальчик пострадал от петарды

В Сочи 8-летний мальчик попал в больницу с травмами глаза и руки из-за петарды.

Источник: Комсомольская правда

В Сочи 8-летний мальчик получил жуткие травмы, пока мама была на работе. Об этом сообщили наши коллеги из КП-Кубань.

Согласно опубликованной информации, происшествие случилось в новогодние праздники, 6 января. В тот день малыш получил серьезные травмы из-за взрыва петарды. По словам мамы ребенка, петарда взорвалась рядом с ребенком. Позже выяснилось, что ребенок в этот момент был дома один и решил поиграться с пиротехникой — петарда воспламенилась и взорвалась прямо в руке малыша.

С травмами ребенка доставили в больницу. Врачи оказали ему всю необходимую помощь.