В Сочи 8-летний мальчик пострадал от петарды

Согласно опубликованной информации, происшествие случилось в новогодние праздники, 6 января. В тот день малыш получил серьезные травмы из-за взрыва петарды. По словам мамы ребенка, петарда взорвалась рядом с ребенком. Позже выяснилось, что ребенок в этот момент был дома один и решил поиграться с пиротехникой — петарда воспламенилась и взорвалась прямо в руке малыша.