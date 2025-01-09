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Адвокат назвал тех, кому сложнее всего дается развод

Ростовчанам рассказали, кому сложнее всего дается развод.

Источник: Комсомольская правда

Специалист рассказал ростовчанам о людях, которым сложнее всего дается развод. Об этом сообщили Инфо24 со ссылкой на адвоката Сергея Жорина.

По словам специалиста, воля к победе часто мешает спортсменам развестись по-хорошему.

— Большинство супругов, которые долгие годы прожили вместе и имеют общих детей, к сожалению, не могут договориться и расстаться нормально. Им мешают взаимные противоречия, накопленные обиды, какие-то претензии, гонор, амбиции, — объяснил специалист.

Когда пара начинает делить буквально каждую «мелочь», то это люди делают не ради наживы, а чтобы уколоть друг друга посильнее. Из-за этого развод превращается в настоящую битву и войну амбиций.