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Последствия разлива мазута в Черном море: главное к 9 января 2025 года

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», в результате чего в море попало около 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов. Как ликвидируют последствия разлива мазута, читайте в дайджесте Новостей Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
Источник: ТАСС

Путин раскритиковал работу ведомств по ликвидации разлива мазута на Кубани

Источник: Михаил Терещенко/ТАСС

Президент РФ поручил правительству подготовить новые меры по ликвидации последствий разлива мазута в Керченском проливе, подчеркнув необходимость быстрого реагирования на экологические и экономические потери.

На Кубани собран основной объем выбрасываемого на побережье мазута

Источник: Сергей Мальгавко/ТАСС

В Краснодарском крае собран основной объем выбрасываемого на побережье мазута, сообщил глава МЧС Александр Куренков. На побережье Кубани почти ежедневно происходят повторные выбросы мазута, вызванные сильным ветром и нагонной волной.

В Анапе опровергли сообщения об открытии инновационных мазутных ванн

Оперативный штаб Краснодарского края опроверг информацию о якобы открытии мазутных ванн в Анапе, назвав ее фейком. Власти подчеркнули, что мазут вреден для здоровья и его уборка требует соблюдения мер безопасности.

В Крыму выявили загрязненные мазутом участки протяженностью около 25 км

Источник: Сергей Мальгавко/ТАСС

В Крыму выявили 15 участков с выбросами мазута общей протяженностью около 25 км. Для ликвидации загрязнения привлечены более 900 человек и 120 единиц техники. По данным ГУ МЧС по Крыму, в республике работает 81 мониторинговая группа.

МЧС