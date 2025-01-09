Последствия разлива мазута в Черном море: главное к 9 января 2025 года

В Крыму выявили 15 участков с выбросами мазута общей протяженностью около 25 км. Для ликвидации загрязнения привлечены более 900 человек и 120 единиц техники. По данным ГУ МЧС по Крыму, в республике работает 81 мониторинговая группа.