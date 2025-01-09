Последствия разлива мазута в Черном море: главное к 9 января 2025 года

Путин раскритиковал работу ведомств по ликвидации разлива мазута на Кубани
Президент РФ поручил правительству подготовить новые меры по ликвидации последствий разлива мазута в Керченском проливе, подчеркнув необходимость быстрого реагирования на экологические и экономические потери.
На Кубани собран основной объем выбрасываемого на побережье мазута
В Краснодарском крае собран основной объем выбрасываемого на побережье мазута, сообщил глава МЧС Александр Куренков. На побережье Кубани почти ежедневно происходят повторные выбросы мазута, вызванные сильным ветром и нагонной волной.
В Анапе опровергли сообщения об открытии инновационных мазутных ванн
Оперативный штаб Краснодарского края опроверг информацию о якобы открытии мазутных ванн в Анапе, назвав ее фейком. Власти подчеркнули, что мазут вреден для здоровья и его уборка требует соблюдения мер безопасности.
В Крыму выявили загрязненные мазутом участки протяженностью около 25 км
В Крыму выявили 15 участков с выбросами мазута общей протяженностью около 25 км. Для ликвидации загрязнения привлечены более 900 человек и 120 единиц техники. По данным ГУ МЧС по Крыму, в республике работает 81 мониторинговая группа.