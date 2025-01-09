Мать пропавшей в Дагестане студентки ищет ее в Дубае

Родители пропавшей в Дагестане студентки ищут дочь в Дубае. Об этом сообщили наши коллеги из «КП-Северный Кавказ».
Согласно опубликованной информации, семья ищет пропавшую дочь на протяжении десяти месяцев. Девушка пропала 10 февраля прошлого года.
— В тот вечер она проиграла поединок и вышла прогуляться у моря, оставив телефон брату. С тех пор следы Ани обрываются, — говорится в сообщении.
На камерах видно, что девушка была на пляже Каспийского моря. С того момента ее след обрывается. Поиски пропавшей пока безрезультатны. Сейчас родители продолжают поиски дочери и не теряют надежды.
— Версия о нахождении Анны в Дубае все-таки серьезная. Об этом говорит и тот факт, что Диана даже сообщала в соцсетях о возможном пополнении. У нее появилось предположение, что дочь могли изнасиловать, из-за чего Аня, испугавшись семе, — говорится в сообщении.