Мать пропавшей в Дагестане студентки ищет ее в Дубае

— Версия о нахождении Анны в Дубае все-таки серьезная. Об этом говорит и тот факт, что Диана даже сообщала в соцсетях о возможном пополнении. У нее появилось предположение, что дочь могли изнасиловать, из-за чего Аня, испугавшись семе, — говорится в сообщении.