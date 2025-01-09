Три деревни под Уфой лишились электроэнергии

Сегодня вечером, 9 января, под Уфой три деревни лишились электроэнергии. Об этом рассказала пресс-служба администрации Кировского района.
Из-за отключения первой секции шин 10 киловатт на подстанции «Булгаково» без света остались 474 жилых частных домов. В зону отключения попали деревни Атаевка, Искино и Локотки.
Восстановлением электроснабжения занимаются сотрудники Новоуфимского РЭС.
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