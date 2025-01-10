В Волгоградской области приставы оштрафовали коллекторов почти на 4 млн рублей

Сотрудники ГУ ФССП по Волгоградской области рассмотрели 77 административных дел в отношении юридических лиц, занимающихся взысканием просроченной задолженности.
Как пояснили в пресс-службе ведомства, все административные дела связаны с нарушениями, допущенными коллекторами в ходе взыскания долгов. В результате их рассмотрения были назначены штрафы на общую сумму 3,9 млн рублей.
Вследствие этого судебные приставы напомнили, что волгоградцы могут обратиться с жалобами на работу коллекторов, банков или микрофинансовых организаций в ГУ ФССП.
Для этого необходимо направить заявление по адресу: г. Волгоград, ул. Калинина, д. 4, либо подать заявление через интернет-приемную на сайте главного управления. Также с претензиями на превышение должностных полномочий коллекторами можно обратиться по телефону
На данный момент в государственном реестре юридических лиц, занимающихся взысканием просроченной задолженности, зарегистрировано 14 организаций.