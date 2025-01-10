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В Волгоградской области приставы оштрафовали коллекторов почти на 4 млн рублей

Волгоградские судебные приставы за допущенные нарушения в работе привлекли к ответственности коллекторов, наложив на них штраф в размере 3,9 млн рублей.

Сотрудники ГУ ФССП по Волгоградской области рассмотрели 77 административных дел в отношении юридических лиц, занимающихся взысканием просроченной задолженности.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, все административные дела связаны с нарушениями, допущенными коллекторами в ходе взыскания долгов. В результате их рассмотрения были назначены штрафы на общую сумму 3,9 млн рублей.

Вследствие этого судебные приставы напомнили, что волгоградцы могут обратиться с жалобами на работу коллекторов, банков или микрофинансовых организаций в ГУ ФССП.

Для этого необходимо направить заявление по адресу: г. Волгоград, ул. Калинина, д. 4, либо подать заявление через интернет-приемную на сайте главного управления. Также с претензиями на превышение должностных полномочий коллекторами можно обратиться по телефону 8 (8442) 35−82−87 в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

На данный момент в государственном реестре юридических лиц, занимающихся взысканием просроченной задолженности, зарегистрировано 14 организаций.

штрафы