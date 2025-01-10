В Волгоградской области приставы оштрафовали коллекторов почти на 4 млн рублей

Для этого необходимо направить заявление по адресу: г. Волгоград, ул. Калинина, д. 4, либо подать заявление через интернет-приемную на сайте главного управления. Также с претензиями на превышение должностных полномочий коллекторами можно обратиться по телефону 8 (8442) 35−82−87 в рабочие дни с 9.00 до 18.00.