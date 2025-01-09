Синтезированы вещества, обладающие противораковыми свойствами

«Проведенные исследования показали, что новые органические соединения являются перспективными противоопухолевыми агентами для борьбы с некоторыми видами рака. В будущем они могут стать основой для лекарственных препаратов, поэтому мы разработали методику определения вещества в субстанции. Этот показатель позволит гарантировать соответствие препарата стандартам качества и фармакологическим требованиям», — приводятся в сообщении слова соавтора исследования, завотделением химической инженерии Инженерной школы природных ресурсов Елены Коротковой.