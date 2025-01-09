Синтезированы вещества, обладающие противораковыми свойствами

ТОМСК, 9 января. /ТАСС/. Новые органические соединения, которые потенциально могут стать основой для создания препаратов от аденокарциномы предстательной железы, рака яичников, рака молочной железы, синтезировали ученые Томского политехнического университета (ТПУ). Для замедления роста раковых клеток требуется меньшая концентрация вещества, чем при применении существующего противоопухолевого препарата-аналога, сообщили в пресс-службе вуза.
«Большое количество синтетических и природных органических соединений, содержащих в своей структуре хиноновую группу, могут проявлять различную биологическую активность. Многие хиноны и их производные используются как противотуберкулезные, противомалярийные, противомикробные, противоопухолевые средства и фунгициды. Ученые ТПУ синтезировали новые производные фторсульфата 1,4-нафтохинона, изучили их биологические и электрохимические свойства», — сказано в сообщении.
По словам ученых, наиболее эффективные образцы превосходят по повреждающему действию на раковые клетки известный коммерческий химиотерапевтический препарат на основе платины.
«Проведенные исследования показали, что новые органические соединения являются перспективными противоопухолевыми агентами для борьбы с некоторыми видами рака. В будущем они могут стать основой для лекарственных препаратов, поэтому мы разработали методику определения вещества в субстанции. Этот показатель позволит гарантировать соответствие препарата стандартам качества и фармакологическим требованиям», — приводятся в сообщении слова соавтора исследования, завотделением химической инженерии Инженерной школы природных ресурсов Елены Коротковой.
Исследование поддержано грантом Российского научного фонда. Результаты исследования опубликованы в журнале International Journal of Molecular Sciences (Q1, IF 4.9).