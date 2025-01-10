Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Молдову надвигаются дожди вместо снега и +10 градусов: Не расслабляемся — к концу недели синоптики обещают морозы

Прогноз погоды от синоптиков на пятницу, 10 января 2025 года.

Сейчас в Ричмонде: -3° 2 м/с 50% 761 мм рт. ст. -1°
Источник: Комсомольская правда

В Молдове отмечается необычно теплая для января погода. Однако, согласно прогнозам синоптиков, такая погода долго не продлится.

Завтра, 10 января, температура останется достаточно высокой — до +10°C, но синоптики прогнозируют дожди.

На севере Молдовы — днем ожидается 8 градусов тепла, ночью — температура упадет до 0 — возможен дождь со снегом.

На юге страны — температура воздуха поднимется до +12, ночью всего 2 градуса со знаком плюс. Так же возможен дождь со снегом.

В Кишиневе — температура воздуха днем составить 10 — 12 градусов тепла, ночью …+2.

К выходным ожидается значительное похолодание.

Днем температура составит до +5°C.

Ночью столбики термометров опустятся до −3°C.

Метеорологи советуют жителям подготовиться к изменению погоды, особенно водителям, которым стоит быть осторожными из-за возможного образования наледи.