На Молдову надвигаются дожди вместо снега и +10 градусов: Не расслабляемся — к концу недели синоптики обещают морозы

В Молдове отмечается необычно теплая для января погода. Однако, согласно прогнозам синоптиков, такая погода долго не продлится.
Завтра, 10 января, температура останется достаточно высокой — до +10°C, но синоптики прогнозируют дожди.
На севере Молдовы — днем ожидается 8 градусов тепла, ночью — температура упадет до 0 — возможен дождь со снегом.
На юге страны — температура воздуха поднимется до +12, ночью всего 2 градуса со знаком плюс. Так же возможен дождь со снегом.
В Кишиневе — температура воздуха днем составить 10 — 12 градусов тепла, ночью …+2.
К выходным ожидается значительное похолодание.
Днем температура составит до +5°C.
Ночью столбики термометров опустятся до −3°C.
Метеорологи советуют жителям подготовиться к изменению погоды, особенно водителям, которым стоит быть осторожными из-за возможного образования наледи.