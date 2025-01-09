Жительница Стерлитамака получила срок за то, что ударила по руке сотрудницу полиции

В башкирском городе Стерлитамак женщина предстала перед судом за нападение на стражей порядка. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры республики.
Все случилось в апреле минувшего года. Подсудимая увидела на улице сотрудницу отдела дознания, с решением которой в результате рассмотрения ее заявления она была не согласна, подошла к ней и ударила несколько раз по руке.
Злоумышленницу доставили в отделение полиции. Она отказалась объяснять свой поступок и выполнять законные требования полицейских, и даже несколько раз ударила другого дознавателя.
На жительницу Стерлитамака завели уголовное дело по статье «Применение насилия, не опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». Она не признала вину. Стерлитамакский городской суд назначил ей два года лишения свободы условно с испытательным сроком на 2,5 года, а также удовлетворил требования потерпевших о возмещении морального вреда.
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