Жительница Стерлитамака получила срок за то, что ударила по руке сотрудницу полиции

На жительницу Стерлитамака завели уголовное дело по статье «Применение насилия, не опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». Она не признала вину. Стерлитамакский городской суд назначил ей два года лишения свободы условно с испытательным сроком на 2,5 года, а также удовлетворил требования потерпевших о возмещении морального вреда.