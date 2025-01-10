Стали известны самые бесполезные покупки волгоградцев в 2024 году

Для 42% респондентов прошлый год прошел без бесполезных покупок. Не устояли перед соблазнами шопинга и маркетингом 4 из 10 респондентов, выяснили аналитики портала SuperJob.
5% опрошенных признались, что пожалели после покупки вентиляторов для ПК, аккумуляторов для смартфонов, колонок, микрофонов, модемов и прочих гаджетов.
Столько же горожан остались недовольны приобретенной одеждой или обувью.
«Приобрел кроссовки для бега, а бегать так и не получается», «Купила брюки на размер меньше, рассчитывая похудеть» — самые частые жалобы респондентов.
По 4% уверены, что потратили деньги зря на калорийные продукты и бытовую технику (вафельницы, тостеры, фритюрницы, ирригаторы, массажеры). 3% волгоградцев не испытали особой радости после покупки новой машины — «можно было ездить на старой».
В список неудачных покупок также попали алкоголь, товары для детей, игрушки для домашних животных, посуда, косметика, украшения, предметы мебели.
Мужчины больше всего жалели о тратах на технику, а женщины — на одежду и обувь.