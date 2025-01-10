Стали известны самые бесполезные покупки волгоградцев в 2024 году

По 4% уверены, что потратили деньги зря на калорийные продукты и бытовую технику (вафельницы, тостеры, фритюрницы, ирригаторы, массажеры). 3% волгоградцев не испытали особой радости после покупки новой машины — «можно было ездить на старой».