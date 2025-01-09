Уфимский врач потребовал с больной деньги за бесплатную операцию и отделался за это «условкой»

В минувшем августе года в одну из больниц Уфы для проведения операции была госпитализирована женщина. Врач обманул пациентку и заявил ей, что медицинское вмешательство можно провести лишь платно и потребовал с нее 65 тысяч рублей, хотя та имела право на получение помощи на безвозмездной основе в рамках ОМС.