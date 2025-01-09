Уфимский врач потребовал с больной деньги за бесплатную операцию и отделался за это «условкой»

Октябрьский районный суд Уфы вынес приговор 41-летнему врачу. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры Башкирии.
В минувшем августе года в одну из больниц Уфы для проведения операции была госпитализирована женщина. Врач обманул пациентку и заявил ей, что медицинское вмешательство можно провести лишь платно и потребовал с нее 65 тысяч рублей, хотя та имела право на получение помощи на безвозмездной основе в рамках ОМС.
Злоумышленника задержали при получении денег. На него завели уголовное дело по статье «Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину». Он признал вину. Суд назначил ему два года лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период. Приговор суда еще не вступил в законную силу.
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