Сильный снегопад послужил причиной ограничения движения на дороге из Уфы в Белорецк

С 23:30 из-за непогоды было введено ограничение движения для грузовиков и пассажирского транспорта в Архангельском и Белорецком районах по дороге Уфа-Инзер-Белорецк на участке от села Архангельское (поворот на Красный Зилим) до Белорецка (с 67 по 204 километр).