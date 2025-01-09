Сильный снегопад послужил причиной ограничения движения на дороге из Уфы в Белорецк

Сегодня поздно вечером, 9 января, сильный снегопад послужил причиной еще одного ограничения движения. Об этом рассказала пресс-служба Управления дорожного хозяйства региона.
С 23:30 из-за непогоды было введено ограничение движения для грузовиков и пассажирского транспорта в Архангельском и Белорецком районах по дороге Уфа-Инзер-Белорецк на участке от села Архангельское (поворот на Красный Зилим) до Белорецка (с 67 по 204 километр).
— Об открытии движения будет сообщено дополнительно, — заявили в УПХ.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.