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Юрий Слюсарь прокомментировал ситуацию с водой в Каменске-Шахтинском

Жители Каменска-Шахтинского пожаловались на некачественную воду.

Источник: Комсомольская правда

Врио губернатора Ростовской области прокомментировал ситуацию с водой в Каменске-Шахтинском. Об этом Юрий Слюсарь сообщил на своей странице в социальной сети 9 января.

— Вижу ваши сообщения о состоянии проточной воды в Каменске-Шахтинском. Жители жалуются на запах и несоответствие воды нормам, — говорится в сообщении.

Врио губернатора заверил, что поставщику услуг уже выдали предписание усилить контроль за качеством воды и вместе со специалистами Роспотребнадзора регулярно брать пробы. Также Юрий Слюсарь поручил и.о. министра ЖКХ Сергею Орлову разобраться, решить проблему до 20 января.