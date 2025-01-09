Юрий Слюсарь прокомментировал ситуацию с водой в Каменске-Шахтинском

Врио губернатора Ростовской области прокомментировал ситуацию с водой в Каменске-Шахтинском. Об этом Юрий Слюсарь сообщил на своей странице в социальной сети 9 января.
— Вижу ваши сообщения о состоянии проточной воды в Каменске-Шахтинском. Жители жалуются на запах и несоответствие воды нормам, — говорится в сообщении.
Врио губернатора заверил, что поставщику услуг уже выдали предписание усилить контроль за качеством воды и вместе со специалистами Роспотребнадзора регулярно брать пробы. Также Юрий Слюсарь поручил и.о. министра ЖКХ Сергею Орлову разобраться, решить проблему до 20 января.