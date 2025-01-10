У волгоградских росгвардейцев начался зимний период подготовки

Правоохранители изучили наставления по основным отраслям службы на нескольких учебных местах. Участников уведомили о правилах пожарной безопасности, а также мерах предосторожности на занятиях по боевой и физической подготовке при использовании и обслуживании служебной техники и личного транспорта.