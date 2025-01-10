В праздники волгоградцы выбросили в полтора раза больше мусора, чем обычно

Всего по региону в усиленном режиме трудились порядка 354 единиц техники, предотвращая стихийное скопление мусора в новогодний период. В этих целях отдельные контейнерные площадки убирали трижды за день. ПЭТ-бутылки и различные виды упаковки — стеклянную, картонную, полиэтиленовую, фольгированную — отправили на переработку.