Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В праздники волгоградцы выбросили в полтора раза больше мусора, чем обычно

В период с 29 декабря по 8 января с мусорных площадок Волгоградской области вывезли примерно полмиллиона кубометров мусора.

Согласно данным регионального оператора по обращению с ТКО, в праздники количество отходов увеличилось на 50% относительно обычных дней. В среднем показатели выросли с 28 до 42 тыс. кубов в сутки.

Всего по региону в усиленном режиме трудились порядка 354 единиц техники, предотвращая стихийное скопление мусора в новогодний период. В этих целях отдельные контейнерные площадки убирали трижды за день. ПЭТ-бутылки и различные виды упаковки — стеклянную, картонную, полиэтиленовую, фольгированную — отправили на переработку.

Отметим также, что жители региона уже начали выбрасывать ели и сосны. На Волжский сортировочный комплекс уже вывезли порядка больше 30 деревьев.

ЖКХ