Крестные отцы: Коппола строит город будущего, Сталлоне выходит на охоту

В первую рабочую неделю 2025 года в российских кинотеатрах выходит антиутопия Фрэнсиса Форда Копполы «Мегалополис». Компанию в отечественном прокате фильму составят боевик «Аларум» с Сильвестром Сталлоне, французская комедия «Притворись моей невестой», триллер с Джерардом Батлером «Охота на воров 2: Пантера» и мелодрама «День недели — любой» с Михаилом Тройником об испытании отношений болезнью. «Известия» — о новинках уикенда в кино.
«Мегалополис» 18+
Режиссер: Фрэнсис Форд Коппола. В ролях: Адам Драйвер, Джанкарло Эспозито, Натали Эммануэль, Обри Плаза, Шайа ЛаБаф, Джон Войт, Лоренс Фишбёрн, Талия Шайр, Джейсон Шварцман, Кэтрин Хантер.
Фото: American Zoetrope.
«Мегалополис» можно назвать одной из главных премьер года по нескольким причинам. Во-первых, режиссером выступил легендарный Фрэнсис Форд Коппола, снявший «Крестного отца» и «Апокалипсис сегодня». Во-вторых, выхода картины пришлось ждать не одно десятилетие. Ее идея появилась еще в 1980-х, но съемки несколько раз откладывались и срывались по разным причинам. Премьера состоялась на прошлом кинофестивале в Каннах, но «Пальмовую ветвь» лента уступила нашумевшей «Аноре» с Марком Эйдельштейном и Юрой Борисовым в главных ролях, которые недавно блистали на «Золотом глобусе» и которым сейчас прочат номинации на предстоящем «Оскаре». «Мегалополис» получил неоднозначные отзывы критиков и при бюджете $120 млн заработал всего около $14 млн.
В основе сюжета антиутопии произведение римского историка Гая Саллюстия Криспа «О заговоре Катилины». Гениальный архитектор Цезарь Катилина проектирует мегаполис будущего, который был разрушен в результате катастрофы. В его руках — уникальный материал мегалон. Грандиозным планам противостоит мэр Цицерон, чья дочь, напротив, увлекается и идеями архитектора, и им самим.
«Притворись моей невестой» 18+
Режиссер: Франк Беллок. В ролях: Камилль Лелуш, Лионель Эрдоган, Мишель Ларок, Жерар Дармон, Клоэ Астор, Франк Беллок, Брахим Бии, Мириам Бургиньон, Клеманс Бретеше, Жан-Мишель Коррейя.
Фото: 74 films.
Легкая французская комедия в духе «Притворись моей женой» с Дженнифер Энистон и Адамом Сэндлером, «Притворись моим парнем» с Пьером Нине и Виржини Эфира и других ромкомов «Притворись…», которых немало. Неожиданностей сюжет не обещает, и финал может быть предсказуем, однако в фильме достаточно юмора, чтобы хорошо провести полтора часа.
Бенуа — молодой мажор и избалован настолько, что надоел даже своим родителям. Однажды они решают лишить его денег. Тогда предприимчивый парень придумывает способ, как убедить их снова себя спонсировать — обманывает, что собирается жениться, а подыграть просит случайную таксистку, которая переворачивает привычную жизнь семьи своими дикими выходками с ног на голову (или наоборот).
«Аларум» 18+
Режиссер: Майкл Полиш. В ролях: Скотт Иствуд, Уилла Фицджералд, Сильвестр Сталлоне, Майк Колтер, Д. У. Моффетт, Изис Вальверде, Антон Наринский, Бэйли Эдвардс, Ла Монд Бёрд.
Фото: BondIt.
«Аларум» — классический криминальный боевик со всеми составляющими: шпионскими интригами, погонями, перестрелками и Сильвестром Сталлоне в роли мощного парня (хладнокровного агента Честера) в его почти 80 лет. Компанию на съемочной площадке звезде «Рокки», «Кобры» и «Рэмбо» составили Скотт Иствуд («Дальняя дорога») и Уилла Фицджералд («Маленькие женщины»).
Джо и Лара проводят романтический отпуск на острове. Правда, просто наслаждаться друг другом вдали от всех, как это делают обычные люди, и не лезть в неприятности — не в их стиле. Влюбленные, бывшие секретные агенты ЦРУ, становятся свидетелями авиакатастрофы, находят среди обломков носитель с секретной информацией и решают его забрать. Теперь вместо того, чтобы нежиться в объятиях друг друга, не зная бед, они вынуждены скрываться.
«Охота на воров 2: Пантера» 16+
Режиссер: Кристиан Гьюдгэст. В ролях: Джерард Батлер, О’Ши Джексон — младший, Эвин Ахмад, Сальваторе Эспозито, Орли Шука, Стефани Кулон, Критиан Солимено, Насмйе Орал, Марк Гроси.
Фото: Atmosphere Entertainment MM.
«Пантера» — сиквел фильма 2018 года. К проекту вернулись Джерард Батлер, сыгравший начальника элитного подразделения полиции Лос-Анджелеса по прозвищу Большой Ник, и О’Ши Джексон — младший в роли грабителя Донни Уилсона.
Действие нового фильма разворачивается сразу после событий первой части. Шериф Ник идет по следу Донни Уилсона, который теперь скрывается в Европе. Там вместе с мафиозной группировкой «Пантера» гангстер планирует ограбить крупную алмазную биржу.
«День недели — любой» 18+
Режиссер: Алена Званцова. В ролях: Евгения Крегжде, Михаил Тройник, Дарья Квасова, Амбарцум Кабанян, Алексей Чернышев, Янина Мелехова, Сергей Каплунов, Максим Солопов, Людмила Трошина, Шандор Беркеши.
Фото: CTB Lab.
Режиссер Алена Званцова вновь обращается к теме семейных отношений. Ее прошлая работа «Ячейка общества» с Анастасией Красовской и Кузьмой Котрелевым в главных ролях была посвящена молодой паре с маленьким ребенком, которая сталкивается с первым кризисом. На этот раз в центре сюжета супруги, которые проверили отношения временем, а теперь им предстоит испытать их болезнью.
Алексей (Михаил Тройник) оказывается перед сложным выбором. С одной стороны — тяжело больная жена Туся (Евгения Крегжде), которой он обещает быть вместе до конца. С другой — молодая девушка Луиза (Дарья Квасова), неожиданное знакомство с которой вызывает в нем всё больше страстей.