Что можно и нельзя делать в день Игнатия 10 января на Домочадцев день

Запрещено брать деньги, а также продукты в долг. Предки верили, что это может обернуться тем, что весь год пройдет в долгах. Не следует проводить день в одиночестве. Женщины 10 января не занимались рукоделием, не готовили выпечку. Кроме того, беременным женщинам нельзя дарить кукол в указанный день, так как это может спровоцировать преждевременные роды.