Что можно и нельзя делать в день Игнатия 10 января на Домочадцев день

Православная церковь 10 января вспоминает святого Игнатия. В народе принято праздновать день Игнатия, или Игнатьев день. Кроме того, существует еще одно название — Домочадцев день. Оно возникло из-за того, что 10 января было принято собираться всей семьей за большим столом.
Что нельзя делать 10 января.
Запрещено брать деньги, а также продукты в долг. Предки верили, что это может обернуться тем, что весь год пройдет в долгах. Не следует проводить день в одиночестве. Женщины 10 января не занимались рукоделием, не готовили выпечку. Кроме того, беременным женщинам нельзя дарить кукол в указанный день, так как это может спровоцировать преждевременные роды.
Что можно делать 10 января.
По традиции, в названный день собирались семьей за большим столом, на котором главным блюдом являлось мясо. Рекомендуется 10 января загадать желание. Считается, что оно обязательно сбудется.
Согласно приметам, метель говорит про дождливое лето. В том случае, если 10 января мороз, то лето окажется жарким. Крупные снежные хлопья, которые падают с неба, предсказывают потепление в скором времени.
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