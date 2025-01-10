Экс-невеста убитого в Грузии туриста рассказала о его пророческих словах

Суд в Грузии арестовал двух местных жителей, обвиняемых в убийстве российского туриста Виктора Соловьева. В ночь на 5 января у него возник конфликт с двумя мужчинами, которые выстрелили в него, а затем похитили. На следующий день тело Соловьева нашли в реке. Один из обвиняемых заявил, что стрелял в целях самообороны. Бывшая невеста Виктора сообщила, что незадолго до поездки в Грузию мужчина был подавленным и хотел продать бизнес, а также вспомнила его слова, которые теперь считает пророческими.