В Госдуме призвали певца Алексея Воробьева вернуться из США в Россию

Депутат Госдумы Александр Толмачев призвал певца Алексея Воробьева вернуться из Соединенных Штатов в Москву на фоне лесных пожаров в Лос-Анджелесе, откуда артист эвакуировался вместе с собакой.
Толмачев отметил, что в России развиваются современные киностудии и индустрия кино активно набирает обороты. Он также подчеркнул, что в России «намного безопаснее» и «перспективы лучше».
По его словам, в условиях угрозы для голливудского жилья, артисту стоит вернуться в Москву, где «свежо во всех смыслах».
Ранее стало известно, что масштабные лесные пожары в Калифорнии парализовали Голливуд. В связи с угрозой и ухудшающейся ситуацией в Лос-Анджелесе несколько производственных компаний приостановили съемки своих сериалов и ТВ-шоу.