В Госдуме призвали певца Алексея Воробьева вернуться из США в Россию

Ранее стало известно, что масштабные лесные пожары в Калифорнии парализовали Голливуд. В связи с угрозой и ухудшающейся ситуацией в Лос-Анджелесе несколько производственных компаний приостановили съемки своих сериалов и ТВ-шоу.