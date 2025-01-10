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В Госдуме призвали певца Алексея Воробьева вернуться из США в Россию

Ранее стало известно, что Воробьев эвакуировался из своего дома в Лос-Анджелесе.

Источник: Аргументы и факты

Депутат Госдумы Александр Толмачев призвал певца Алексея Воробьева вернуться из Соединенных Штатов в Москву на фоне лесных пожаров в Лос-Анджелесе, откуда артист эвакуировался вместе с собакой.

Толмачев отметил, что в России развиваются современные киностудии и индустрия кино активно набирает обороты. Он также подчеркнул, что в России «намного безопаснее» и «перспективы лучше».

По его словам, в условиях угрозы для голливудского жилья, артисту стоит вернуться в Москву, где «свежо во всех смыслах».

Ранее стало известно, что масштабные лесные пожары в Калифорнии парализовали Голливуд. В связи с угрозой и ухудшающейся ситуацией в Лос-Анджелесе несколько производственных компаний приостановили съемки своих сериалов и ТВ-шоу.