Умер ресторатор Кирилл Гусев

Ресторанная карьера Гусева началась в конце 1980-х годов, когда он работал в заведении на проспекте Мира. «Мы делали там все: бегали в соседний магазин за продуктами, обслуживали гостей, чистили картошку», — рассказывал он. После окончания московской финансовой академии по специальности «финансы и кредит» Гусев около десяти лет работал в банках, а в 2000-х вновь вернулся в ресторанный бизнес.