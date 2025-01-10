Детский туберкулезный санаторий построили в Курортном районе Петербурга

Строительство детского туберкулезного санатория «Жемчужина» закончили. Разрешение на ввод объекта выдали в последние часы рабочих дней 2024 года. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета по здравоохранению Петербурга в четверг, 9 января.
— Санаторий рассчитан на 300 мест. В составе комплекса: лечебно-административный корпус, актовый зал, школьный корпус, шесть спальных корпусов, пищеблок, бассейн, два здания для временного пребывания персонала, здание изолятора, прачечная, хозблок, — сообщили в ведомстве.
Общая площадь участка — 22 гектара, а площадь застройки — 14221,4 квадратных метра. Для инвалидов также обеспечили среду для комфортного перемещения по комплексу зданий.
Ранее на юге Петербурга ввели в эксплуатацию школу с теннисными кортами и бассейном. Новая трёхэтажная школа разместилась на улице Ивана Куликова, дом 14. Здание выполнено в П-образной форме.