Детский туберкулезный санаторий построили в Курортном районе Петербурга

Строительство детского туберкулезного санатория «Жемчужина» закончили. Разрешение на ввод объекта выдали в последние часы рабочих дней 2024 года. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета по здравоохранению Петербурга в четверг, 9 января.