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Небольшой снег и −11 обещают в Иркутске 10 января

Ночью температура опустится до −19.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Погода в Иркутске 10 января 2025 обещает небольшой снег. Как сообщили в Иркутском Гидрометцентр, температура воздуха днем составит от −11 до −13 градусов. При этом ночью похолодает почти до −20.

Погода в Иркутске 10 января 2025.

— Облачно с прояснениями, небольшой снег, ветер северо-западный 3−8 м/с, температура ночью −17…-19, днём −11…-13, — поделились метеорологи.

Что касается остальных частей региона, то там прогнозируют туман в утренние часы и умеренный снег. Ветер слабый 5−10 м/с. Ночью ожидаются тридцатиградусные морозы. При этом днем столбик термометра покажет −9 градусов. В верхнеленских районах −20. Вот, что обещает погода в Иркутске 10 января 2025.