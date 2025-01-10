Небольшой снег и −11 обещают в Иркутске 10 января

Погода в Иркутске 10 января 2025 обещает небольшой снег. Как сообщили в Иркутском Гидрометцентр, температура воздуха днем составит от −11 до −13 градусов. При этом ночью похолодает почти до −20.
Погода в Иркутске 10 января 2025.
— Облачно с прояснениями, небольшой снег, ветер северо-западный 3−8 м/с, температура ночью −17…-19, днём −11…-13, — поделились метеорологи.
Что касается остальных частей региона, то там прогнозируют туман в утренние часы и умеренный снег. Ветер слабый 5−10 м/с. Ночью ожидаются тридцатиградусные морозы. При этом днем столбик термометра покажет −9 градусов. В верхнеленских районах −20. Вот, что обещает погода в Иркутске 10 января 2025.