Небольшой снег и −11 обещают в Иркутске 10 января

Что касается остальных частей региона, то там прогнозируют туман в утренние часы и умеренный снег. Ветер слабый 5−10 м/с. Ночью ожидаются тридцатиградусные морозы. При этом днем столбик термометра покажет −9 градусов. В верхнеленских районах −20. Вот, что обещает погода в Иркутске 10 января 2025.