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Роспотребнадзор посоветовал есть редьку и морковь жителям Иркутской области

Эти продукты помогут вернуться в форму после новогодних каникул.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Жителям Иркутской области посоветовали включить в рацион морковь, редьку и свеклу. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. По мнению специалистов эти корнеплоды помогут вернуться в форму после новогодних каникул.

— Морковь идеально подходит не только для приготовления первых и вторых блюд, но еще и в качестве десерта. Ее можно потереть и съесть вместо традиционных сладостей, но только в том случае, если морковь сочная и сладкая, — поделились в ведомстве.

Что касается редьки, то корнеплод считает диетическим продуктом. В 100 граммах овоща содержится всего 35 ккал. А вот свекла не только богата витаминами, но и отличается длительным хранением. Кстати, независимо от даты приготовления, продукт сохраняет полезные свойства.