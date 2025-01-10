Как Хабаровский край отметит год 80‑летия Победы

Дивизия была сформирована в октябре 1941 года в поселке Красная Речка под Хабаровском и вошла в 4‑ю Танковую армию. Ее численность превышала 11,8 тысячи человек. Прибыв в конце июля 1942 года под Сталинград, за две недели боев войсковое соединение практически полностью погибло — в живых остались несколько сотен человек. Они продолжили сражаться в других соединениях фронта.