Как Хабаровский край отметит год 80‑летия Победы

Это решение стало символичным, ведь в 2025‑м мы отмечаем 80‑летие победы в Великой Отечественной войне. Подготовка к этой важной дате шла уже давно.
Регион героев.
В годы ВОВ Хабаровский край объединил Еврейскую автономную, Амурскую, Нижнеамурскую, Сахалинскую и Камчатскую области, а также Чукотский национальный округ. Отсюда ушли на фронт более миллиона человек.
Дальневосточные дивизии принимали участие во всех решающих боях — в битве под Москвой, Сталинградской битве, в сражении на Курской дуге, освобождении Белоруссии и Украины от фашистских захватчиков. Сейчас внуки и правнуки героев защищают Родину на специальной военной операции.
Об этой связи поколений в прошлом году режиссер Александр Эмир-Шах при поддержке президентского Фонда культурных инициатив снял документальный фильм «Добровольцы. От ВОВ до СВО». Главными героями ленты стали бойцы Великой Отечественной войны из семей Пассар, Самар, Бельды, ушедшие добровольцами с Амура на фронт для защиты Родины, и их потомки, которые участвуют в спецоперации.
Дважды победители.
В 1945 году большинство дальневосточников отмечали Победу дважды — 9 мая и 3 сентября. Вторая дата — день окончания Второй мировой. В результате победы над милитаристской Японией были освобождены Маньчжурия, Северный Китай, Корея, Южный Сахалин, Курильские острова. Получила независимость Монгольская Народная Республика.
В этом году в Хабаровске впервые проведут не только майский парад Победы, но и парад Победы над милитаристской Японией в сентябре. Эту инициативу местных жителей поддержал президент страны.
Праздник будет не меньшим по значимости и масштабности, чем День Победы. В краевую столицу съедутся представители всех субъектов ДФО, делегации из Китая, Северной Кореи и Монголии. В числе гостей ожидаются сын генерала армии Афанасия Белобородова и внук маршала дальневосточной победы Александра Василевского.
Судьба солдата.
С 2019 года в нескольких районах края работают общественные приемные, куда можно обратиться за помощью в розыске информации о родственниках, которые погибли или пропали без вести в годы ВОВ. Благодаря этому удалось узнать о судьбах 320 красноармейцев.
Самый масштабный поиск обернулся отдельным проектом «По следам 205‑й стрелковой дивизии». Он реализуется при поддержке комитета по делам молодежи правительства края и комитета по внутренней политике региона.
Дивизия была сформирована в октябре 1941 года в поселке Красная Речка под Хабаровском и вошла в 4‑ю Танковую армию. Ее численность превышала 11,8 тысячи человек. Прибыв в конце июля 1942 года под Сталинград, за две недели боев войсковое соединение практически полностью погибло — в живых остались несколько сотен человек. Они продолжили сражаться в других соединениях фронта.
Студенты-дальневосточники ищут информацию о бойцах, регулярно выезжают в военно-патриотический лагерь имени Ф. М. Охлопкова (Тверская область). Осенью этого года им удалось обнаружить 29 фрагментов останков.
— У троих оказались медальоны, почти у всех истлевшие бумаги, фотокарточки. Были найдены и подписные вещи, но принадлежность к конкретным бойцам получилось выяснить не везде, — поделился руководитель Хабаровского регионального отделения ООД «Поисковое движение России» в Хабаровском крае Никита Кобзев.
В гости к ветерану.
В преддверии великих дат праздник придет ко всем защитникам Отечества. Состоится адресное чествование в рамках акции «Парад победы у дома ветерана», чтобы каждый победитель почувствовал уважение земляков.
Как рассказали «АиФ-Дальинформ» в краевом Совете ветеранов войны и труда, торжественные мероприятия важны, но еще более ценна постоянная забота. Сегодня на счету каждый причастный к событиям 80‑летней давности — ветераны, дети войны, участники блокады Ленинграда, вдовы ветеранов, труженики тыла, бывшие узники концлагерей… Всего таких людей в крае почти 40 тысяч. Из них лишь 55 — непосредственные участники войны.
Многие ветераны живут в селах. И там они окружены вниманием волонтеров «серебряного» возраста. Почистить снег, сходить за продуктами, прибраться в доме, наколоть дров — ежедневные будни с ними разделяют односельчане.
— Нам еще многое предстоит сделать для достойной встречи юбилея Победы, повышения уровня жизни наших ветеранов и пожилых граждан. Наша святая обязанность и человеческий долг — привести ко Дню Победы все объекты в идеальный порядок, — подчеркнул губернатор региона Дмитрий Демешин.
Год 80‑летия Победы напоминает: «Никто не забыт, ничто не забыто». Это не просто слова, выбитые на мемориалах славы. Под этим девизом живет вся страна. А значит, мы непобедимы.
Справка.
Основные праздничные мероприятия, посвященные 80‑й годовщине Победы в мае:
Парад победы в Хабаровске и прохождение войск торжественным маршем в населенных пунктах края, где дислоцируются воинские части, соединения и подразделения.
Торжественное собрание с чествованием ветеранов войны, тружеников тыла с вручением юбилейной медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.».
Открытие мемориальной плиты «Хабаровский процесс. Без срока давности» на здании Дома офицеров Восточного военного округа.