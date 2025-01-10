Придется переходить на чай: плохие новости для любителей кофе

С 1 января 2025 года пошлина на жареный кофе из недружественных стран выросла с 8% до 13%, на растворимый — с 7,5% до 17,5%. Но на цены в России это мало повлияет, так как в основном кофе ввозится из Бразилии и Вьетнама, объясняют эксперты. Подорожать могут только некоторые сорта, которые ввозятся из Италии, отмечают специалисты.