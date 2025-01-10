Придется переходить на чай: плохие новости для любителей кофе

Правительство РФ 31 декабря 2024 года повысило пошлины на ввоз кофе из недружественных стран. Эксперты отмечают, что это решение не повлияет на стоимость кофе, но для любителей бодрящего напитка есть и другие плохие новости.
С 1 января 2025 года пошлина на жареный кофе из недружественных стран выросла с 8% до 13%, на растворимый — с 7,5% до 17,5%. Но на цены в России это мало повлияет, так как в основном кофе ввозится из Бразилии и Вьетнама, объясняют эксперты. Подорожать могут только некоторые сорта, которые ввозятся из Италии, отмечают специалисты.
Но цены на кофе все равно вырастут из-за плохого урожая по всему миру. Сильная засуха ударила по Бразилии — основному производителю арабики. Засушливая погода и сильные тайфуны также повредили плантации во Вьетнаме — крупнейшем производителе робусты. Эксперты отмечают, что за прошлый год биржевые цены на кофе выросли на 80% и побили рекорды полувековой давности.
Кроме этого, ослабление рубля также окажет свое влияние на рост цен, пишет «РГ».