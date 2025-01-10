Хабаровский «СКА-Нефтяник» уверенно обыграл иркутскую «Байкал-Энергию»

В Иркутске состоялся первый в этом году матч Чемпионата России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги. На своем льду «Байкал-Энергия» принимала «СКА-Нефтяник», который одержал над хозяевами уверенную победу, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Первый тайм армейцы провели не очень уверенно, тем более что счет открыли хозяева льда уже на 12-й минуте матча. Спустя шесть минут хабаровчане смогли отыграться, а затем выйти вперед. Однако «энергетики» не собирались уступать и снова установили равновесие на табло. А в самом конце первого игрового отрезка с большими усилиями гости смогли выйти вперед — 2:3.
Кардинально игра поменялась во втором тайме — армейцы стали играть более агрессивно, причем в четвертый раз в истории противостояния команд Иркутска и Хабаровска в чемпионатах страны судьи четырежды прибегли к назначению 12-метровых штрафных ударов. В итоге армейцы за второй игровой отрезок смогли забить в ворота иркутской команды пять мячей, сибиряки ответили лишь одним — 3:8, и это стало первой победой дальневосточников в новом году.
После победы в Иркутске «СКА-Нефтяник» возвращается в Хабаровск, где команду ждут еще два принципиальных соперника. Так, 15 января армейцы сыграют с красноярским «Енисеем», а 18 января — с кемеровским «Кузбассом».