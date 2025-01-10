Хабаровский «СКА-Нефтяник» уверенно обыграл иркутскую «Байкал-Энергию»

Первый тайм армейцы провели не очень уверенно, тем более что счет открыли хозяева льда уже на 12-й минуте матча. Спустя шесть минут хабаровчане смогли отыграться, а затем выйти вперед. Однако «энергетики» не собирались уступать и снова установили равновесие на табло. А в самом конце первого игрового отрезка с большими усилиями гости смогли выйти вперед — 2:3.