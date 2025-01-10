Мастера из Хабаровского края покорили лёд и завоевали «серебро» в Харбине

Фестиваль, проходивший на территории знаменитого «Мира снега и льда», собрал участников из 12 стран. Среди них были команды из США, России, Монголии и даже Эквадора. Конкурс длился три дня, и участникам нужно было не только проявить творческий подход, но и справиться с жёсткими временными ограничениями.