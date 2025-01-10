Мастера из Хабаровского края покорили лёд и завоевали «серебро» в Харбине

Россияне из Хабаровского края и Приморья стали призёрами 36-го Международного конкурса ледовых скульптур, который завершился 4 января в Харбине, сообщает канал о жизни в КНР biang.ru.
Художники из Амурска, Виктор Пичуев и Павел Барсуков, заняли второе место, уступив первое команде из Монголии.
Виктор и Павел — опытные мастера ледового искусства, преподающие в Хабаровском колледже искусств. Они представили свой город Амурск и создали композицию, которая покорила жюри высоким уровнем исполнения. Второе место принесло им денежную премию в 15 тысяч юаней (201 408 рублей по курсу на 6 января 2025 года). Третье место заняли скульпторы из Владивостока, получив 10 тысяч юаней (134 272 рубля). Победители из Монголии были награждены 20 тысячами юаней (268 544 рубля).
Фестиваль, проходивший на территории знаменитого «Мира снега и льда», собрал участников из 12 стран. Среди них были команды из США, России, Монголии и даже Эквадора. Конкурс длился три дня, и участникам нужно было не только проявить творческий подход, но и справиться с жёсткими временными ограничениями.
Площадь ледового парка фестиваля составила 810 тысяч квадратных метров. Здесь были представлены скульптуры, созданные командами со всего мира. Хабаровские мастера уже не впервые покоряют жюри международных конкурсов: в 2017 году их работа «Венеция» получила серебро в Харбине.
«Конкуренция была невероятно жёсткой, — рассказал Павел Барсуков. — В этом году фестиваль особенно масштабный: многие соскучились по таким мероприятиям после долгого перерыва. Мы гордимся, что смогли достойно представить Россию».
Итоги конкурса вновь подтвердили высокий уровень мастерства российских скульпторов, которые даже в условиях жёсткой конкуренции остаются в числе лучших.