Наставники хабаровского «СКА-Нефтяника» и «Байкал-Энергии» прокомментировали матч в Иркутске

Условно эту игру можно разделить на два разных тайма. Первый прошел в равной борьбе, когда и гости, и хозяева могли выйти вперед. Хоккей был, что называется, без центра поля, очень энергозатратный. В этом игровом отрезке сильнее оказались хабаровчане. На перерыв команды ушли при счете 2:3 — преимущество небольшое, но дало гостям возможность перехватить инициативу во втором тайме.
Заключительная сорокапятиминутка разительно отличалась от стартовой. Хабаровск проснулся и реализовал почти все опасные моменты, которые создал у ворот иркутской команды. Наконец-то стал забивать Туомас Мяяття, оформивший в этом тайме хет-трик, снова надо похвалить Алана Джусоева и даже не столько его голы, сколько великолепные передачи, выводящие форвардов на острие атаки.
Также стоит отметить Кирилла Девятых с его неотразимой «пушкой», капитана «СКА-Нефтяника» Юрия Шардакова, забивающего пенальти, как будто гвозди вколачивающего. Ну и, конечно, Григория Лапина, в этой игре ликвидировавшего множество опасных моментов у своих ворот и даже взявшего один пенальти. Итог игры — 3:8 в пользу хабаровских армейцев, одержавших вторую победу в чемпионате над «Байкалом-Энергией».
«Я бы хотел сказать всем болельщикам, которые пришли сегодня на стадион и поддержали и вашу команду, и нашу команду. Мне кажется, они получили огромное удовольствие от такого хоккея. Я считаю, что игра была очень хорошая, несмотря на то, что результат такой. Было очень много моментов, и у “Байкала” были моменты, и у нас были возможности забить. Я считаю, что эту игру можно занести в зачет обеим командам. Матч удался — спасибо и нашим игрокам, и соперникам за такой хороший и качественный хоккей. Я неоднократно говорил — у нас очень хорошая команда и отличные мастера, поэтому я считаю, что за счет командных действий, за счет того, что мы помогаем друг другу, за счет того, что мы дополняем друг друга на поле, из-за этого складывается результат. И ребята, конечно, молодцы. Когда мы играли в минус два, было видно, что они пластались, с огромным желанием бились. “Байкал” нагнетал, и у них было очень много моментов. У нас Григорий хорошо сыграл, все игроки прямо пластались, и я благодарен им за это. Если сравнивать с первой игрой, там мы играли намного хуже, они нам тогда не забили в конце первого тайма моментов пять. Вообще у наших команд хорошие матчи получаются. С прошлого года мы играем, и у наших команд игры получаются запоминающимися, друг друга мы дополняем, и матчи выходят хорошими», — отметил на послематчевой пресс-конференции Артур Федоров, наставник ХК «СКА-Нефтяник».
А вот кто точно не получил удовольствие от игры, это Олег Батов. По его мнению, «Байкал-Энергия» сегодня отыграла не лучшим образом.
«Я скажу так — игра сегодня не получилась от слова “совсем”. Из восьми мячей шесть мы забили сами себе — это сто процентов. После наших ошибок. Это раз. Артур Николаевич говорил, что у нас игра классная, хорошая, я не могу сказать, что у нас классная игра. У нас ее как таковой не было. Ни злости, ни… не знаю… Наверное, хотели сыграть на классе, который у нас раза в два меньше, чем у “СКА-Хабаровска”. Плюс очень большие претензии к молодым ребятам. Тут надо думать и смотреть — какой год уже в команде, но, к сожалению, не все прибавляют, не все растут. Это видно именно в таких играх с такими командами. Ну и, конечно, хотел бы попросить у болельщиков прощения, потому что они, я думаю, ждали какого-то боевого матча, а он не получился. Да, голов много, наверное, интересно, но он не боевой. По крайней мере, с нашей стороны — это точно. Потому извиняемся, точнее, я извиняюсь, поскольку отвечаю за все я. Чем обусловлены ошибки, которых было много? Тут, конечно, пауза влияет, это было видно по первому тайму, что команды еще не в тонусе, и у тех, и у тех были ошибки. У них класс выше, соответственно, они подумали, посмотрели, переоценили. Мы так пока не можем. Мы как ошибались, так и ошибаемся. Претензий очень много, и самое главное, что мы как-то очень легко проигрывали единоборства. Так не должно быть. Очень плохо мы играем в обороне. Если у нас человек может пятерых — восьмерых объехать, никто его не может, скажем, ни мелкое нарушение сделать, ни съехаться с ним, ни мяч отобрать — конечно, у нас работы еще много. У нас очень много вопросов не только с этой командой именно по обороне. Когда играем внимательно, плотно все — что-то получается, а когда играем один в один — нас очень легко обыгрывают. Хотя не должно быть так. Игра в обороне — это ахиллесова пята наша пока. Иркутск пропускает за сезон больше ста мячей — это очень много. Если мы хотим играть дальше и расти, и выигрывать, и играть за медали, мы не должны столько пропускать», — подчеркнул Олег Батов, главный тренер ХК «Байкал-Энергия».
Как говорится, ни добавить, ни убавить. Если «Байкалу» удастся подтянуть этот компонент, то Иркутск станет очень непростым соперником. Что касается «СКА-Нефтяника», то хабаровская команда, набравшая 33 очка, продолжает оставаться на третьем месте в турнирной таблице чемпионата, опережая московское «Динамо» по дополнительным показателям. Впереди у армейцев два непростых матча. С перерывом в три дня СКА сыграет с «Енисеем» и «Кузбассом», и здесь высока возможность потерять очки, но будем надеяться на лучшее.