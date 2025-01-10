Наставники хабаровского «СКА-Нефтяника» и «Байкал-Энергии» прокомментировали матч в Иркутске

«Я скажу так — игра сегодня не получилась от слова “совсем”. Из восьми мячей шесть мы забили сами себе — это сто процентов. После наших ошибок. Это раз. Артур Николаевич говорил, что у нас игра классная, хорошая, я не могу сказать, что у нас классная игра. У нас ее как таковой не было. Ни злости, ни… не знаю… Наверное, хотели сыграть на классе, который у нас раза в два меньше, чем у “СКА-Хабаровска”. Плюс очень большие претензии к молодым ребятам. Тут надо думать и смотреть — какой год уже в команде, но, к сожалению, не все прибавляют, не все растут. Это видно именно в таких играх с такими командами. Ну и, конечно, хотел бы попросить у болельщиков прощения, потому что они, я думаю, ждали какого-то боевого матча, а он не получился. Да, голов много, наверное, интересно, но он не боевой. По крайней мере, с нашей стороны — это точно. Потому извиняемся, точнее, я извиняюсь, поскольку отвечаю за все я. Чем обусловлены ошибки, которых было много? Тут, конечно, пауза влияет, это было видно по первому тайму, что команды еще не в тонусе, и у тех, и у тех были ошибки. У них класс выше, соответственно, они подумали, посмотрели, переоценили. Мы так пока не можем. Мы как ошибались, так и ошибаемся. Претензий очень много, и самое главное, что мы как-то очень легко проигрывали единоборства. Так не должно быть. Очень плохо мы играем в обороне. Если у нас человек может пятерых — восьмерых объехать, никто его не может, скажем, ни мелкое нарушение сделать, ни съехаться с ним, ни мяч отобрать — конечно, у нас работы еще много. У нас очень много вопросов не только с этой командой именно по обороне. Когда играем внимательно, плотно все — что-то получается, а когда играем один в один — нас очень легко обыгрывают. Хотя не должно быть так. Игра в обороне — это ахиллесова пята наша пока. Иркутск пропускает за сезон больше ста мячей — это очень много. Если мы хотим играть дальше и расти, и выигрывать, и играть за медали, мы не должны столько пропускать», — подчеркнул Олег Батов, главный тренер ХК «Байкал-Энергия».