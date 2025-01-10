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В Хабаровском крае ожидается плановое повышение тарифов на отопление и воду

В Хабаровском крае с 1 июля 2025 года произойдет плановое повышение тарифов на отопление, воду и водоотведение.

Источник: AP 2024

Согласно постановлению комитета по тарифам и ценам № 44/6 от 19 декабря 2023 года, тариф на тепловую энергию летом повысится на 8 процентов и составит 2885,12 против ныне действующего тарифа в 2631,64.

Согласно информации МУП «Водоканал», на основании постановления комитета по тарифам и ценам правительства Хабаровского края № 39/39 от 29.11.2023 года тариф на воду с 1 июля 2025 года составит 52,32 рубля (без НДС, с НДС 62,78) против действующего сейчас тарифа в 45,74 (без НДС, с НДС 54,89). Рост тарифа составит 14 процентов.

ЖКХ