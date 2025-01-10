В Хабаровском крае ожидается плановое повышение тарифов на отопление и воду

Согласно информации МУП «Водоканал», на основании постановления комитета по тарифам и ценам правительства Хабаровского края № 39/39 от 29.11.2023 года тариф на воду с 1 июля 2025 года составит 52,32 рубля (без НДС, с НДС 62,78) против действующего сейчас тарифа в 45,74 (без НДС, с НДС 54,89). Рост тарифа составит 14 процентов.